ROOSENDAAL - Een 35-jarige man is donderdagavond aangehouden in Roosendaal omdat hij 11 vermoedelijk gestolen flesjes parfum in zijn auto had liggen. De man werd betrapt bij een verkeerscontrole op de Burgemeester Schneiderlaan.

Zaakje stinkt (niet), politie treft 11 flesjes parfum aan in Roosendaal

