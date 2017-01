Metershoge melkbussen Kobus en Kwiebus terug op hun plek langs A58 (video)

WOUW - De metershoge melkbussen Kobus en Kwiebus staan sinds zondagmiddag weer op hun plek, langs de snelweg A58 bij Wouw.

Ze zijn netjes en onbeschadigd teruggebracht door de leden van Vrijstaat Folgeren nadat die ze op oudejaarsdag hadden ontvreemd voor hun traditionele oudejaarsstunt. De Friese vereniging staat bekend om het weghalen van de vreemdste attributen naar het Friese gehucht bij Drachten.

,,Het draait bij ons om humor, maar zeker ook om de boodschap'', zegt Bennie Veenstra, in 1963 een van de oprichters van Frijsteat Folgeren. Voorzitter Ruud van Dijk van de stichting Wouw Promotie is blij dat de melkbussen terug zijn. ,,We hebben ze gemist. Wel vinden we dit een heel leuke stunt. Eerst hadden we er bedenkingen bij. Toen we hoorden dat dit heel serieuze mensen zijn en we de reden hoorden, zijn we akkoord gegaan.''

Het thema was ditmaal de melkprijzen die onder druk staan door het afgeschafte melkquotum.