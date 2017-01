Automobilist rijdt tegen vangrail op de A58 bij Wouw

WOUW - Op de A58 ter hoogte van Wouw is donderdag aan het begin van de avond een auto in de binnenberm tegen een vangrail gebotst.

De bestuurder wordt onderzocht in een ambulance. Vanaf knooppunt De Stok in Roosendaal staat er een file in de richting van Bergen op Zoom. Een gedeelte van de rijweg is afgesloten voor de afhandeling van het eenzijdige ongeval. De oorzaak is niet bekend.