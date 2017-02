Wijziging bestemmingsplan, buurt vreest logistieke 'doos'

ROOSENDAAL - Op een braakliggend terrein tussen de Rucphensebaan en de woonwijk Landerije wil de gemeente Roosendaal het mogelijk maken om één groot bedrijfspand te bouwen. De buurt vreest een groot distributiecentrum. Het bestemmingsplan wordt aangepast waarmee straten en percelen worden samengevoegd tot één plan.

Het gebied is negen hectare groot, waarvan 75 procent bebouwd mag worden. De hoogte is maximaal 16 meter. Bewoners van de naastgelegen wijk Landerije hebben er bij wethouder Toine Theunis op aangedrongen pas op de plaats te maken.

Een actiecomité dat deze week bijeen kwam, wil geen reactie geven. ,,Omdat we in overleg treden met de gemeente. Dat proces willen we niet verstoren'', zegt Yolanda Witberg namens het actiecomité. Wethouder Theunis snapt de emotie, hij wijst op het huidige bestemmingsplan dat ook voorziet in bedrijven.

"Zelfs hoger dan 16 meter en van een hogere milieucategorie. Mensen willen er een woonwijk. Die komt er niet. Ik ontken niet dat hier inderdaad een hele grote doos kan komen. We zien dat er in de markt behoefte is aan grotere percelen en willen daarin voorzien. Vergeet niet dat de grond voor ons een boekwaarde heeft van 10 miljoen euro. Als hier niks gebeurt, kost dat ons geld, want dan moeten we die waarde afboeken.''

Het bestemmingsplan ligt ter inzage. Op 15 maart is er een hoorzitting waarna het in april of mei wordt vastgesteld.