Werkloze Roosendalers met kar en veger de straat op

ROOSENDAAL - Direct na carnaval start de gemeente Roosendaal met de eerder aangekondigde proef om tenminste tien langdurig werklozen in de bijstand letterlijk de straat op te sturen met kar en veger.

Onder begeleiding van de WVS doen zij onderhoudswerk aan wegen, stoepen en bermen. ,,Maar het is meer dan vegen. Ze zijn ook aanspreekbaar om mensen in de stad wegwijs te maken naar een winkel'', aldus wethouder Hans Verbraak.

De werklozen, die voor deelname aan de proef rechtstreeks benaderd worden door het regionale Werkplein, krijgen de functie van 'Kantonniers'. Vijf van de tien gaan in woonwijken aan de slag, twee in een zogeheten 'clean team' op bedrijventerrein Majoppeveld en drie in de Roosendaalse binnenstad. Zij komen voor één jaar in dienst van de gemeente, waarbij de hoop is dat zij in dat jaar doorstromen naar een reguliere baan. Vier dagen in de week zijn ze op straat, de vijfde dag volgen ze een opleiding om hun vaardigheden te vergroten. Verbraak ziet graag dat het bedrijfsleven zijn voorbeeld volgt en werklozen op deze manier een kans geeft om toch aan het werk te komen.