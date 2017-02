Wegopbreking Hoeven: optocht komt niet in gevaar

HOEVEN - Komt de optocht van Hoeven eindelijk weer in alle Brabantse huiskamers, is de traditionele route nog onderwerp van gesprek. De reconstructiewerkzaamheden aan Hofstraat en de Bovendonksestraat nemen namelijk veel langer in beslag dan verwacht.

Aan de vorig jaar zomer begonnen klus aan onder meer de riolering lijkt maar geen einde te komen. Op 16 november had de weg klaar moeten zijn, maar onderweg had de aannemer veel tegenslag. Er werd asbest aangetroffen, door archeologische vondsten lag het werk stil en er plots moesten Eneco-kabels worden verlegd. Het werk was nodig om Hoeven te verlossen van natte voeten. Met de aanleg van een retentiekelder onder de parkeerplaats van Bovendonk moet een einde komen aan de voortdurende wateroverlast. Intussen kreeg carnavalsstichting De Peejenzaaiers het steeds benauwder. De straten die nodig zijn voor de optocht, zijn nog steeds niet opengesteld voor het verkeer.

Maar afgelopen week kon wethouder Jan Mollen de optochtcomissie van Super Tuesday (de optocht trekt op carnavalsdinsdag door Hoeven) gerust stellen: ,,De deelnemers aan de optocht kunnen zich gewoon opstellen in de Bovendonksestraat, vertrekpunt van de optocht. De weg is daar al helemaal verhard en waar nodig treffen we tijdelijke maatregelen. De optocht komt niet in gevaar. Mochten er toch nog knelpunten zijn, dan begeleiden we de bouwclubs desnoods.''

Dat is maar goed ook, want voor het eerst is Omroep Brabant aanwezig om de stoet live in beeld te brengen. Intussen is door de provinciale zender ook gefilmd bij bouwclub Ambiance, voor beelden tussendoor. De uitzending begint op dinsdag 28 februari om 14.00 uur, het moment waarop wagens en groepen in beweging komen. Het opstellen gebeurt in de Bovendonksestraat, de optocht begint in de Sint Jansstraat.

Mollen verwacht nu dat begin maart, kort na carnaval, de Bovendonksestraat weer voor alle verkeer open gaat. Vooral basisschool De Reuzelaar heeft daar veel last van gehad.