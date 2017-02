Wachten voor de kaarten voor de Otobusrellie: 'Dit sfeertje is geweldig'

ROOSENDAAL - In het holst van de nacht verzamelden zich zo’n honderd mensen die hun plekje in de bus vast reserveerden door een nummertje te halen voor de verkoop. Onder de heaters, om de vrieskou te bestrijden.

Muziek klinkt om vier uur uit de boxen die door een groep zijn meegebracht en er wordt luidkeels meegezongen door de wachtenden. Chips wordt uitgedeeld en de plastic bekers zijn gevuld met schrobbelers en bier. ,,Dit is waar voor mij carnaval begint”, vertelt Pepijn Nagtzaam. Elk persoon mag 25 kaarten kopen, maar een bus is snel gevuld. Daarom deelt Nagtzaam al vanaf half 11 vrijdagavond nummers uit. : ,,Toen stonden er al zeker 15 groepen in de rij. Elk jaar is het al vroeg druk.”

Tullepetaon Leo Scheepers was een van die mensen die er vroeg bij was: ,,Ik haal kaarten voor negen mensen. Ik heb nummertje drie of vier. Het lijkt misschien overleven, hier zo vroeg ’s nachts gaan staan, maar dit sfeertje is geweldig. Iedereen neemt hapjes en drankjes mee.”

Ook Corné Danen is uitgerust met een nachtelijk overlevingspakket. Zijn groep is ook om half 11 op vrijdag gaan staan, maar hij is rond een uur of vier aangesloten. ,,Ik stond toch mooi om drie uur vannacht zestien koffiepads in de Senseo te doen. Alles om de koffiekan te vullen. Daarnaast heb ik scrambled eggs gemaakt voor de bikkels. Maar natuurlijk hebben we ook wat bier en schrobbelerkes bij: alles om de nacht door te komen”, lacht hij.

Maar het is Danen alles waard om op 26 februari met een van de bussen mee te kunnen, wat hij dan ook al jaren doet. ,,Het is uniek. Het is enorm gezellig en er heerst zo’n enorme saamhorigheid. Bijkomend voordeel: het is op zondagmiddag, dus iedereen kan mee.”

Op 26 feb om 13: 11 vertrekt de eerste bus.