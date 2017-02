article

ROOSENDAAL - Aan de Valeriuslaan in Roosendaal is zaterdagmiddag een vrouw gewond geraakt nadat ze gevallen was. Volgens een omstander was de vrouw haar honden aan het uitlaten toen ze plots viel.

Vrouw valt en raakt gewond aan Valeriuslaan in Roosendaal

