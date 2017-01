Volleybalmoeder uit Rucphen volgt haar gevoel bij Sliedrecht

VOLLEYBAL - Ze groeide op in Rucphen, en bij Mikro Electro Roosendaal. Nu volleybalt Carlijn Ghijssen-Jans in de eredivisie bij Sliedrecht Sport.

Ze is al enige tijd weg uit West-Brabant, maar Carlijn Ghijssen-Jans voelt zich nog steeds een echte Brabantse. De veelvoudig volleybalinternational, geboren in Breda en opgegroeid in Rucphen, heeft de openheid en nuchterheid uit haar provincie meegenomen op haar volleybalreis door Europa.

Inmiddels is de 29-jarige middenaanvalster met echtgenoot Bas en beide kinderen Daan (6 jaar) en Floor (4) neergestreken in Odijk (gemeente Bunnik). Centraal gelegen in het land, aan de rand van de Utrechtse Heuvelrug. Veel groen en water in de omgeving, iets wat met de vrieskou leidt tot ijspret voor het hele gezin.

Carlijn Ghijssen-Jans kan er van genieten en weet haar moederschap vooralsnog knap te combineren met het bedrijven van topsport als volleybalster bij Sliedrecht Sport, de huidige koploper in de eredivisie, die zich gisteren ten koste van Eurosped bovendien wist te plaatsen voor de bekerfinale.

Atletiektalent

Als volleybalster is ze eigenlijk een laatbloeier. Op haar twaalfde jaar werd ze door een vriendinnetje uitgenodigd om aan de balsport mee te doen. Daarvoor deed ze aan paardrijden en bleek bij het Roosendaalse THOR ook een atletiektalent. ,,Ik deed al mee bij landelijke wedstrijden. Ver- en hoogspringen en op de lange afstand was ik actief."

Daarna maakte ze de overstap naar volleybalbolwerk Mikro Electro in Roosendaal. Haar eerste jeugdtrainster was Meike van Wezel, zus van haar huidige trainer Matt bij Sliedrecht.

,,Matt trainde destijds bij Mikro de jongens, op zijn verzoek trainde ik toen ook al mee met de jongens. Later werd hij assistent trainer bij Sliedrecht. Via hem heb ik als zestienjarige de overstap gemaakt naar de eredivisie, bij Sliedrecht."

Daarmee is de cirkel voor Ghijssen rond, want sinds dit seizoen speelt ze opnieuw voor de club uit de Alblasserwaard en opnieuw onder leiding van Matt van Wezel uit Roosendaal.

Kampioen

In die tussenliggende periode werd de 1.93 meter lange volleybalster vijf maal kampioen van Nederland (tweemaal met Martinus, twee keer VC Sneek en eenmaal met Alterno Apeldoorn) en speelde Ghijssen ruim tachtig maal voor het Nederlands A-team.

Steeds volgde de Brabantse haar gevoel. Zoals twee jaar geleden toen Petra Groenland haar belde voor een overstap naar VC Sneek. ,,Ik ken Petra nog als trainster bij AMVJ. We hebben altijd goed contact gehouden en zij was voor mij de reden om nog een keer samen te werken."

Ze had er veel voor over. ,,Ik moest er anderhalf uur voor rijden, dat doe je alleen wanneer je daar een goed gevoel bij hebt. Petra is een heel warm persoon, die veel rekening houdt met alle spelers. Voor de buitenstaander komt ze misschien nors over, maar dat is ze niet. Ze weet een team te creëren, voor mij is ze de beste trainster, die ik heb meegemaakt."

Buitenland

Twee keer speelde Ghijssen-Jans in het buitenland. Bij Chieri in de Italiaanse serie-A en voor Schwerin in de Duitse Bundesliga. ,,Ik was nog jong, toen ik naar Chieri ging. Ik zocht het avontuur, kon er ook geld verdienen. Maar ik had moeite met de Italiaanse taal. In die periode had ik ook Bas (oud-speler van Next Volley Dordrecht en Brevok; red.) leren kennen. Bij een beachvolleybaltoernooi in Roosendaal, nu tien jaar geleden."

Na een jaar AMVJ (de club ging failliet) volgde Schwerin, met Edwin Benne als Nederlandse trainer. ,,Ik heb in Duitsland superveel plezier gehad. Veel publiek en volle zalen, alles ging er professioneel aan toe. In dat jaar ben ik door de trainers uitgeroepen tot beste blokkeerster van de Bundesliga. Ik vond het een terechte keuze, ik draaide een heel goed seizoen en stond in de statistieken steeds hoog geklasseerd."

Kinderwens

Tijdens haar Duitse periode kwam ook de kinderwens bij Bas en Carlijn Ghijssen. ,,We wilden graag kinderen. Het was een weloverwogen keuze, maar had ook consequenties. Om in het buitenland te blijven spelen, zou Bas zijn baan als wiskundeleraar moeten opzeggen. Vanaf mijn zwangerschap stond niet langer volleybal maar ons gezin op de eerste plaats. En nu hebben we twee superlieve kinderen rondlopen."

In 2014 keerde Carlijn Ghijssen terug in de Nederlandse selectie. Ze was wekenlang onderweg tijdens de Grand Prix serie en het WK in Italië. In die periode miste 'moeder Jans' haar kinderen.

,,Dan vertelde Bas wat hij met de kinderen gedaan had, dingen waar je dan zelf niet bij kon zijn. Ik was lang van huis, ik miste heel veel mooie momenten. Dat is niet leuk, ook niet wanneer je ze hoort zeggen: 'Mama ik mis jou'. Dat was voor mij de reden om niet bij Oranje door te gaan."

Sliedrecht Sport

Bij Sliedrecht Sport traint ze drie keer per week. De selectie van Matt van Wezel staat vijfmaal per week in de zaal. ,,Dat kan ik niet meer", zegt Ghijssen. ,,Overdag ben ik gastouder, heb ik ook kinderen over de vloer. Maar ik heb ook mijn verantwoording tegenover mijn gezin. Er zal geld verdiend moeten worden. Zolang het goed gaat, ga ik door. Ik bekijk het van jaar tot jaar. Op dit moment beleef ik nog genoeg plezier in het volleybal."