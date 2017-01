Verzoek aan Roosendaalse raad om fietspad aan te leggen: 'Fietser is vogelvrij op Leemstraat'

ROOSENDAAL - 'Beschamend, klungelwerk en onverantwoord'. In felle bewoordingen deed Gemma Engelen uit de Leemstraat donderdagavond een dringend verzoek aan de Roosendaalse gemeenteraad om toch een fietspad aan te leggen in haar straat.

Die gemeenteraad beslist komende weken over het vrijmaken van 1 miljoen euro voor de verkeersmaatregelen in die straat. Daarbij zitten wel een rotonde, landbouwsluis, een verbreding van de Leemstraat en een verruiming van de bocht naar de Nelson Mandelaweg, maar geen apart fietspad. Bij Engelen - die woont op Rucphens grondgebied - gaat het er niet in dat de doorstroming van trucks door een bocht belangrijker is dan de veiligheid van kwetsbare fietsers.

Dat de gemeente de fietsers verwijst naar alternatieven op de Bredaseweg en de Lage Zegstraat is voor haar de bevestiging dat de Leemstraat gevaarlijk voor fietsers is. Ze verwijst naar twee dodelijke ongevallen in het langzaam verkeer sinds de weg doorgetrokken is in 2009.,,Diep triest. Daarnaast zijn er veel ongelukken met gewonden, ook ernstige. Schijnbaar zijn twee doden nog niet voldoende om er nu werk van te maken.''

De gedane tellingen van het verkeer verwijst ze naar de prullenbak. De eerste telling was tijdens de afsluiting van de Christiaan Huygensstraat, die in het verlengde van de Leemstraat ligt. ,,De tweede telling was bij slecht weer. In de zomer zie je meer fietsers.'' Die zijn naar haar idee vogelvrij op de Leemstraat. ,,De gemeente Roosendaal is verantwoordelijk voor de veiligheid van alle weggebruikers.''