'Verkrabbing van Roosendalertjes' gaat gewoon door

ROOSENDAAL - Het leek zo mooi. Met dank aan Ziekenhuis Amstelland in Amstelveen zou het eindelijk gaan lukken om een 'Roosendaalse enclave' te maken in het Moeder- en Kindcentrum in Bravis ziekenhuis Bergen op Zoom. Waarmee er voorgoed een einde komt aan het verdriet van Roosendaalse ouders die hun baby nu als Bergse Krab ter wereld zien komen en Bergen op Zoom moeten laten registreren als geboorteplaats.

Het Amstelveense ziekenhuis slingerde deze week het plan voor een Amsterdamse verloskamer de ether in en stelde dat de gemeente Amstelveen er serieus over wil praten. Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zou er positief in staan. Amsterdammers die voor de bevalling noodgedwongen naar Amstelveen moeten uitwijken, vinden het 'uiterst teleurstellend' om geen Amsterdammertje op de wereld te kunnen zetten.



"Vandaar dat we het creatieve idee in de lucht gegooid hebben om een Amsterdamse enclave te maken in ons ziekenhuis. We willen ouders een keuzemogelijkheid bieden'', aldus Marieke van Wetering van Ziekenhuis Amstelland.

Het Roosendaalse raadslid Ton Schijvenaars van de partij Nieuwe Democraten pikte het nieuws uit Amstelveen direct op en riep het gemeentebestuur op om zo snel mogelijk zaken te doen met Bravis ziekenhuis. Er zou eindelijk een stop komen op de 'verkrabbing van de Roosendaalse bevolking'. ,,Het zou toch prachtig zijn als Tullepetaonse ouders voortaan kinderen kunnen krijgen in een Roosendaalse enclave in Bergen op Zoom. Daardoor behoudt het kind de kans om prins carnaval te worden omdat het gewoon in Roosendaal is geboren!''

Maar het feest gaat niet door. VNG-woordvoerder Edward Ernst blijft erbij dat 'vreemde enclaves' in ziekenhuizen op grond van huidige wet- en regelgeving gewoon niet kunnen. De VNG merkt wel dat diverse gemeenten tobben met de kwestie. ,,U heeft het over Roosendaal en Bergen op Zoom, maar het speelt ook op Terschelling in relatie met het ziekenhuis in Leeuwarden.''

De VNG wil daarom de minister van Binnenlandse Zaken vragen om deze specifieke groep ouders toe te staan om hun kind aan te geven in de eigen woonplaats. Een Roosendaals kind dat in Bergen op Zoom wordt geboren, moet nu bij de Burgerlijke Stand in Bergen op Zoom aangegeven worden. Dat moet ook in Roosendaal kunnen, vindt de VNG.

Maar dat lost helemaal niets op, werpt Ronald Zijlstra van de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) tegen. Leuk bedacht om Roosendaalse ouders naar de Roosendaalse Burgerlijke Stand te sturen, maar op de geboorteakte van het kind blijft Bergen op Zoom staan als geboorteplaats. ,,Want dáár is het kind nu eenmaal geboren. De feiten moeten geregistreerd worden zoals ze zijn.''