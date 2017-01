Veel fietsen gestolen in Oudenbosch-Centrum, Hoeven en Oud Gastel

OUDENBOSCH - Nergens worden zoveel fietsen gejat in de gemeente Halderberge als in het centrum van Oudenbosch.

In de afgelopen zes jaar werden in die buurt maar liefst 223 tweewielers gestolen, blijkt uit cijfers van RTL Buurtfacts. Die baseert zich op de registraties van de politie, maar volgens het CBS doet slechts 30 procent van de slachtoffers van een fietsendiefstal aangifte. In totaal werden in de afgelopen zes jaar maar liefst 569 fietsen gestolen in Halderberge.

In de andere vier kernen valt vooral het aantal meldingen in Hoeven en Oud Gastel op. In en rondom Hoeven deden 126 mensen aangiften van een fietsendiefstal, Oud Gastel was goed voor 109 registraties.

Carl Veeke heeft een flinke fietsenzaak in Hoeven. Hij is verbaasd over het hoge aantal diefstallen in zijn dorp. ,,Ik krijg het bijna altijd te horen als een fiets gestolen wordt, omdat ik dat door moet geven aan de verzekering. Ik vind het tegenwoordig juist meevallen.”