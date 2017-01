Van Poppel aan de slag met problemen buurthuizen

SP-wethouder Corné van Poppel gaat de financiële problemen bij de buurt- en dorpshuizen in kaart brengen. Uitgangspunt daarbij is het overeind houden van het buurtwerk zelf: activiteiten zijn volgens Van Poppel belangrijker dan gebouwen.

Dat zei de wethouder donderdagavond na afloop van een langdurig politiek debat over dreigende faillissementen bij onder meer De Bergspil, 't Dijksteeke en De Geerhoek in Wouw. Op tafel lag een motie van VLP, Roosendaalse Lijst en CDA met de dringende oproep aan het college van B en W om de subsidieverdeling tussen buurthuizen aan te passen en zo sluiting van accommodaties te voorkomen. Het probleem zit vooral in hoge vaste huisvestingskosten (huur- of hypotheek- en rentelasten) waarop niet te beknibbelen is. ,,Het pand van De Geerhoek is bijvoorbeeld te groot. Het bestuur wordt aangeslagen voor alle vierkante meters, terwijl ze die niet nodig hebben. Maar je kan moeilijk een stuk van het gebouw afknippen'', wist VLP-leider Arwen van Gestel.

Dat kan zo zijn, maar belastinggeld in 'stenen' stoppen, is niet meer van deze tijd, aldus PvdA, Nieuwe Democraten en SP. Waarbij PvdA'er Michael Yap de opstelling van de Roosendaalse Lijst hekelde. ,,In 2011 ging het roer om waarbij juist de Roosendaalse Lijst af wilde van het systeem van subsidieverlening. En dan nu toch inzetten op het openhouden van gebouwen'', sneerde Yap richting Cor Gabriëls van de Roosendaalse Lijst. Die stelde dat de buurthuizen in de voorbije jaren veel voor hun kiezen hebben gekregen en dat niemand er iets mee opschiet als buurthuizen op slot gaan, terwijl dat met een andere verdeling van de subsidiepot mogelijk te voorkomen is. ,,We vragen daarom aan de wethouder om een plan te maken. Je kan de activiteiten niet los zien van de gebouwen'', aldus Gabriëls.

VVD en CDA drongen aan op 'maatwerk' bij de verschillende buurthuizen. ,,We moeten ze niet koste wat het kost openhouden, maar de ontmoetingsfunctie van de buurthuizen is wel heel belangrijk voor de leefbaarheid'', vond Mustafa Aygün (CDA). Hoe anders de insteek bij verschillende fracties ook was; de politiek wil hoe dan ook een oplossing voor de problemen. Achter de schermen is Van Poppel daar al mee bezig: hij gaat in gesprek met 't Dijksteeke.