Van confettispuit tot grootse wagen

OUD GASTEL - Als optochtdeelnemer was het Gastelse brandweerkorps jarenlang bekend en berucht bij omwonenden van de route. Uit de oude brandspuit kwam immers geen water, maar confetti en dat goedje werd bij voorkeur door openstaande deuren of bovenramen gespoten. Na jarenlange trouwe dienst kwam het brandweerwagentje op stal te staan en vervangen door een eerste zelfgebouwde carnavalswagen. Een nieuwe bouwclub was geboren.

Spuit Elf Bouwclub

SEB (Spuit Elf Bouwclub) maakte de afgelopen twee jaar behoorlijk indruk in de optocht van Oud Gastel. Ze wonnen dan ook steeds de grote wisselbeker. Toch was er kritiek. De wagen zou - voor Gastelse begrippen - te veel praal en te weinig carnavalesk zijn. Met een vette knipoog komt daar dit jaar verandering in. Op carnavalszaterdag rijdt de 22 meter lange wagen onder de naam Van praal tot Carnavalskabaal door het dorp.

Smaakt naar meer

Het ontstaan van SEB is duidelijk. De brandweer bestond honderd jaar en verwisselde de spuit voor een zelfgebouwd wagentje. Het smaakte naar meer, maar een ontwerper moest nog gevonden worden. Het was artdirector Ad Versluis (60) met opleiding kunstacademie die zich aan het werk zette en SEB inspireerde tot een steeds hoger niveau wagenbouw.

Cursus

Een aantal leden gaan op cursus bij Ruud Hoogers, ontwerper/bouwer uit Hoeven. Hij leert hen onder meer het vak van het snijden van pir. ,,Hans Huijsmans en ik snijden de koppen. Daarover komt houtlijm en dan de verf. Ik wil nog niet te veel verklappen maar het komt er op neer dat het geheel een verloop heeft van sprookjes naar het leutfeest,'' aldus een enthousiaste Versluis. Afgelopen weekeinde hebben tientallen bezoekers al een voorproefje gekregen tijdens de open dag van SEB.

Nieuwe ideeën

Het is op doordeweekse avonden vochtig in de loods aan de Drossaertstraat. De radio staat hard. De geur van verf en laswerk maken meteen duidelijk dat hier een carnavalswagen gebouwd wordt. De Spuit Elf-mannen en -vrouwen liggen op schema. ,,Als ik in mei naar Frankrijk op vakantie ga, dan keer ik terug met een nieuw idee. En bij de zomerbarbecue van de brandweergroep presenteer ik het. In september beginnen we."

Gastelse bouwstrijd

Het voorste en achterste stuk staat al ergens op voorraad. Het grote middenstuk heeft nog wat werk nodig. Is er een Gastelse bouwstrijd? Steeds meer en Nedrobaba kan ook goed voor de dag komen. Volgens Ad gaat de wagen uitblinken in beweging. Frie Hamers rijdt de wagen (22 meter lang, 8 meter hoog) straks door het Vastelaovedzottelaand. Confetti komt er nog wel aan te pas, maar niet meer doelgericht. Na Gastel rijdt SEB op zondag in Kruisland en maandag in Heerle. ,,En dinsdag vieren we carnaval zonder wagen."