Uitzendbureau Pollux groeit als kool in West-Brabant

ROOSENDAAL / NISPEN - Uitzendbureau voor Poolse migranten beleeft gouden tijden. Het gaat snel met Henriette Petersen en Grzegorz Pawnuk. Twaalf jaar geleden begonnen zij in een hoekje van zijn woonkamer uitzendbureau Pollux en sindsdien hebben ze amper tijd om terug te blikken op de bereikte successen.

Tijd om heel ver vooruit te kijken is er trouwens ook niet, zo rap gaat de groei van hun uitzendbureau voor met name Poolse arbeidsmigranten. Een nieuw hoogtepunt wordt de bouw van een complex met 80 studio's voor 160 uitzendkrachten in Nispen, waar voorheen zwembad Zonneland was.

De activiteiten van Pollux zijn uitgebreid van de regio Roosendaal, waar de hoofdvestiging zit, naar een uitgestrekt gebied tussen het uiterste puntje van Zeeland en Venlo. Petersen en Pawnuk kenden elkaar van hun vorige werkgever, ook een internationaal uitzendbureau.

Beter leven

Ze besloten samen een eigen bedrijf te starten. Pawnuk kwam aan het einde van vorige eeuw naar Nederland om er een beter leven te vinden en dat is hem gelukt.

Tussen het plukken van aardbeien en appels door, begon hij landgenoten te bemiddelen voor werk in West-Brabant. Zo rolde hij in de uitzendbranche. Nu vormt hij met Petersen de directie van een florerend bedrijf dat in Nederland tot 800 uitzendkrachten per dag aan het werk helpt.

Polen

In Polen is Pollux ook een uitzendbureau gestart, met nu 2.000 arbeidskrachten per dag, elf kantoren en een hotel. ,,We verwachten dit jaar in Nederland de duizend aan te tikken'', zegt Petersen. Vanwege die groei is extra huisvesting nodig.

,,We helpen onze mensen daarbij. We doen meer voor hen dan een baan vinden. We zorgen voor ze, regelen vervoer naar het werk en gaan met ze mee naar de dokter.''

Zonneland

Die zorg zal er ook zijn op Zonneland. Het koppel directieleden doet er alles aan om de door de buurt gevreesde overlast te voorkomen.

Pawnuk: ,,We hopen dat onze mensen daar hun rust vinden. Het creëren van een thuisgevoel is een van de redenen waarom alle studio's een keuken hebben. Er is een recreatieruimte en altijd beheerders, die er ook wonen. Wij doen er alles aan om overlast te voorkomen.''