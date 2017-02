Tweede Kamer kandidaat Hans Verbraak op 47 voor het CDA

ROOSENDAAL - De Roosendaalse wethouder Hans Verbraak is kandidaat voor de Tweede Kamer. Hij staat op nummer 47 van de CDA kandidatenlijst. Het CDA heeft Verbraak benaderd om zich kandidaat te stellen op de lijst die wordt aangevoerd door Sybrand Buma.

Hans Verbraak laat weten graag mee te doen. Volgens hem heeft Nederland behoefte aan stabiliteit, meedoen, zorg voor elkaar, respect en fatsoen. ,,Dat zijn de uitgangspunten in het CDA verkiezingsprogramma'', aldus Verbraak die sinds 2010 wethouder is in Roosendaal.

In zijn portefeuille zitten Economische Zaken, Vrijetijdseconomie, Arbeidsmarkt, Onderwijs en Cultuur). Eerder was hij lid van de gemeenteraad en ook fractievoorzitter van de christen democraten. Het CDA Brabant werkt met staartlijsten.

In kiesdistrict Tilburg zijn vijf kandidaten voorgedragen voor op de staartlijst. Het zijn in hun regio actieve CDA’ers. Op deze personen kan alleen in deze kieskring gestemd worden.