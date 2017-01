Triatlon van Oud Gastel half jaar tevoren al volgeboekt

OUD GASTEL - Vijf jaar geleden konden deelnemers aan de triatlon in Oud Gastel zich een paar dagen van tevoren nog aanmelden. Nu, met nog een half jaar te gaan, moet de organisatie voor een aantal series al het bordje 'uitverkocht' ophangen. Anderhalf maand nadat de inschrijving voor het zwem-, fiets- en loopevenement is opengesteld staat de teller op ruim zeshonderd triatleten. Voor de wedstrijdseries worden inmiddels wachtlijsten aangelegd.

,,Door blessures vallen er de komende maanden nog wel deelnemers af'', zegt Corné Kriesels voorzitter van evenementenorganisatie 't Veerke. Hij nam gisteren een duik in het koude Vlietwater, waar op 24 juni de honderden triatleten het zwemonderdeel zullen afleggen. ,,Triatlon is al enkele jaren op rij procentueel de snelstgroeiende sport van ons land. Dat merken de wedstrijdorganisaties dus. Vorig jaar waren we op 18 februari uitverkocht en nu grotendeels al op nieuwjaarsdag. Het is een ongekende luxe, want zo kunnen we alle bestellingen voor de deelnemers zoals het herinnering-shirt al bijtijds de deur uit doen.''

Trio-teams

Dat het aantal deelnemers gek genoeg nog kan oplopen tot 1100 heeft alles te maken met de trio-triatlon, die de sportdag in Oud Gastel altijd afsluit. Kriesels: ,,De trio-teams lopen pas in het voorjaar warm voor deelname. De individuele atleten niet, want anders vissen ze achter het net.'' Hij hoopt wel dat de trio-triatlon een groot succes wordt. ,,Het is de 25e editie, een jubileum. We gaan teams uit alle voorgaande jaren benaderen en willen ook meer Halderbergse clubs laten meedoen. Er komt al een aparte serie puur voor Halderbergse deelnemers op de kortste afstand en met steun van de gemeente hopen we er een evenement van te maken voor heel Halderberge.''

Kriesels kijkt ook al naar volgend jaar als zijn comité mogelijk de organisatie van het EK voor politiemensen naar Gastel haalt. ,,Vorige week kwam een delegatie kijken. Op 19 januari wordt duidelijk of het EK naar Almere of naar Oud Gastel gaat.''