TOLBERG - Er is weinig kans dat een betere verkeersontsluiting voor Tolberg wordt meegenomen in de stadsgesprekken met de burgers over de besteding van het miljoenenoverschot in Roosendaal. Grootste partij Roosendaalse Lijst vindt dat die gesprekken moeten gaan over onderwerpen waar álle inwoners van de gemeente profijt van hebben. ,,Denk aan lastenverlichting, het onderhoud van wegen en groen en de werkgelegenheid. En dus niet over iets dat in één wijk speelt'', motiveert fractieleider Eric de Regt van Roosendaalse Lijst.

'Tolberg geen item voor Burgerakkoord'

