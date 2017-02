Toch geen hek tegen vandalisme voor Openluchttheater Vrouwenhof in Roosendaal?

ROOSENDAAL - Een twee meter hoog hek rondom het terrein van Stichting Openluchttheater Vrouwenhof moest voortaan bescherming bieden tegen vandalisme. De commissie Ruimtelijke Kwaliteit van Roosendaal adviseert het college van burgemeester en wethouders echter om de aanvraag voor de omgevingsvergunning niet te accepteren.

Een teleurstelling voor de vrijwilligers. ,,We hopen vurig dat het college dit advies naast zich neerlegt en het hek er alsnog komt."

,,Het is nu als vanouds wachten tot iemand meldt dat er weer iets is vernield”, zegt Louis Priem van Openluchttheater Vrouwenhof zuchtend. ,,We hadden goede hoop dat er snel een hek zou komen.”

De commissie - die aangeeft de situatie ter plaatse niet te kennen - adviseert onder andere om het omliggende water en de bebossing te benutten als natuurlijke barrières. ,,Wij wilden een hek plaatsen dat voor 90 procent niet zichtbaar was door bebossing. Dat hebben we blijkbaar niet goed over kunnen brengen in de aanvraag”, zegt Priem. ,,Ik denk niet dat de suggestie van de commissie genoeg bescherming biedt.”