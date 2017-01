article

ZUNDERT - De politie heeft donderdag een 28-jarige man uit St. Willebrord opgepakt. Hij wordt ervan verdacht dat hij betrokken was bij de gewapende overval op een huis aan de Achtmaalseweg in St. Willebrord in april vorig jaar. Daarbij werden de bewoner (86) en een buurman (73) met een vuurwapen bedreigd.

Nog een verdachte aangehouden voor woningoverval in St. Willebrord

