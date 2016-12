article

1.6781425

SINT WILLEBRORD - Een man uit Sint Willebrord is zaterdagavond per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hij had zich verslikt in een frietje.

Man in Sint Willebrord verslikt zich in frietje: met ambulance naar het ziekenhuis

SINT WILLEBRORD - Een man uit Sint Willebrord is zaterdagavond per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hij had zich verslikt in een frietje.

http://www.bndestem.nl/regio/roosendaal/st-willebrord/man-in-sint-willebrord-verslikt-zich-in-frietje-met-ambulance-naar-het-ziekenhuis-1.6781425

http://www.bndestem.nl/polopoly_fs/1.6781426.1482606895!image/image-6781426.jpg

St. Willebrord