Spie opent kantoor op Borchwerf I in Roosendaal

ROOSENDAAL - Spie Nederland opent op bedrijventerrein Borchwerf I in Roosendaal een kantoor voor dertig medewerkers. Zij komen over uit Breda, waar het hoofdkantoor te krap is om de groei van het bedrijf op te vangen.

In Roosendaal komen medewerkers van de industriële poot van het bedrijf. Vanuit het nieuwe kantoor aan De Gewenten worden multitechnische projecten aangestuurd. Er komt geen werkplaats en is ook geen verzamelplek om naar opdrachten te rijden. Het bedrijf heeft in Sprundel een werkplaats.

Om de krapte van het hoofdkantoor in Breda op te vangen is gekozen voor Roosendaal omdat dit volgens Spie een gunstige plek is voor een aantal geplande projecten in Zuid-West Nederland.

De Spie Groep is wereldwijd actief in 38 landen, met 600 vestigingen en 38.000 medewerkers. Spie Nederland is daar een dochteronderneming van. Het is de Europese leider in multitechnische dienstverlening. In Nederland biedt het bedrijf begeleiding bij netwerksystemen en installaties. Het Roosendaalse kantoor wordt maandag geopend.