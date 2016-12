Schijf krijgt Turfloop weer terug

SCHIJF - Na een onderbreking van vier jaar keert de Turfloop weer terug in Schijf. Onder een nieuwe organisatie wordt de doorstart op zaterdag 8 juli, tijdens de Schijfse kermis, gemaakt. Initiatiefnemer Jeffrey Faes heeft samenwerking gevonden met de plaatselijke muziekvereniging Kunst Na Arbeid die de kermis organiseert.

''Ik ben zelf een fanatiek hardloper. De laatste jaren miste ik zo'n evenement in mijn eigen dorp. Afgelopen zomer heb ik er al eens met de muziekvereniging over gesproken om de Turfloop weer in ere te herstellen en zij zagen die combinatie wel zitten. Wij rekenen op tussen de 150 en 200 deelnemers. Dat zou een mooi aantal zijn in het eerste jaar'', zegt Faes die van de Turfloop weer een jaarlijkse traditie wil maken.

De organisatie heeft ook gekozen voor nieuw parkoers met start en finish op het kermisterrein aan de Roosendaalsebaan. "Van daaruit gaan we door het bos en pakken we nog een klein stukje van het centrum mee'', aldus Faes.