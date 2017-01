Nieuwe bewegwijzering in alle Rucphense dorpen



Google+

WhatsApp Foto's 1 Reacties Reageer

Rucphen - De gemeente Rucphen gaat de komende maanden in alle dorpen orde op zaken stellen met borden die verwijzen naar plekken waar veel mensen komen. Vaak zijn die borden in het verleden door ondernemers zelf gemaakt en ergens in de openbare ruimte geplaatst, maar de gemeente wil daar vanaf.

Al in maart 2016 is in een beleidsnota vastgelegd dat de gemeente streeft naar een uniforme bewegwijzering. Dat moet ten goede komen aan het straatbeeld en de kwaliteit van de leefomgeving in de dorpen. Die hele operatie gaat zo'n 80.000 euro kosten. Voor mei worden overal de illegaal geplaatste borden verwijderd en vervangen door nieuwe borden die een blauwe of bruine kleur hebben. De gemeente had 10.000 euro beschikbaar voor de aanpassingen van de bewegwijzering, maar dat is bij lange na niet voldoende. Van dat bedrag gaat al 7.000 euro op aan het verwijderen van de oude borden. Daar komt nog eens 73.000 euro bovenop voor de nieuwe borden.