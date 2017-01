article

RUCPHEN - De gemeente Rucphen houdt woensdag 25 januari in het gemeentehuis een inloopinformatieavond over het doortrekken van de Vosdonkseweg. Belangstellenden kunnen die avond tussen 19.00 en 21.00 uur reageren op het ontwerp dat vanaf donderdag 4 januari tot 1 februari ter inzage ligt op het gemeentehuis of te zien is op de website: www.rucphen.nl/omleiding.

Rucphen houdt inloopavond over doortrekken Vosdonkseweg

