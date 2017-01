Roosendaalse jeugd wil coffeeshop terug

ROOSENDAAL - Stel in Roosendaal tenminste één coffeeshop open die softdrugs mag verstrekken, al dan niet onder streng toezicht. Dat vraagt de Jongerenraad Roosendaal aan het gemeentebestuur. Van 150 Roosendaalse jongeren geeft 75 procent in een enquête aan drugs te gebruiken. De gebruikers vinden dat een coffeeshop een sfeer van veiligheid en betrouwbaarheid biedt, die ze bij een straatdealer niet vinden.

Deze enquête is onlangs gehouden na een discussie in de gemeenteraad over het effect van de Roosendaalse sluiting van de coffeeshops.

Toen werd uitgesproken dat de jeugd daardoor 'het dealercircuit in wordt gestuurd', bedacht de Jongerenraad een onderzoek naar deze uitspraak. De 150 enquêtes zijn serieus ingevuld door jongeren tussen de 13 en 27 jaar.

50 procent

Van hen zegt ruim 50 procent thuis of bij vrienden drugs te gebruiken, 25 procent gebruikt bij festivals, wat inhoudt dat minder dan een kwart van de 150 ondervraagden nooit drugs gebruikt. Bijna allemaal gebruiken ze cannabis en ongeveer de helft gebruikt ook XTC en/of MDMA.

Ruim de helft krijgt de drugs van vrienden, iets meer dan een kwart via de straathandel en de rest koopt de drugs in een coffeeshop. Ruim driekwart van de ondervraagden koopt liever drugs bij een coffeeshop vanwege de betrouwbaarheid van de drugs, omdat het een fijne plek is om samen te komen en om drugs te gebruiken en omdat het veiliger en legaler is.

Overlast

De gebruikers ervaren zelf ook overlast in 'het circuit'. Deze bestaat uit het treffen van ongure types op straat, het niet fijn vinden om 's nachts alleen langs een groep jongeren te moeten fietsen, auto's die rondscheuren of met een draaiende motor ergens staan te wachten. Ook dat zijn redenen om liever bij een coffeeshop de drugs te kopen.

De gemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom besloten in 2011 alle coffeeshops te sluiten, vanwege de uit de hand gelopen overlast.