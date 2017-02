‘Levensverhaal Jesse Klaver in Roosendaal is aangedikt’, politicus ontkent

ROOSENDAAL - Het verhaal van GroenLinks-lijsttrekker Jesse Klaver (30) over zijn jeugd in Roosendaal, is onwaarschijnlijk, of op z’n minst aangedikt. Die conclusie maakt De Telegraaf op basis van gesprekken met mensen uit zijn omgeving.

Volgens de krant is de zelfverklaard premierskandidaat toch niet zo oorspronkelijk als zijn beeldvormers willen doen laten geloven. “Zijn looks zijn geleend, zijn quotes gekopieerd en zijn verleden was minder miserabel dan hij steevast uitdraagt.”

Aangedikt

De Telegraaf neemt verschillende uitspraken van Klaver kritisch onder de loep. Verhalen over zijn jeugd in een zogenaamde probleemwijk, zijn periode op een vmbo-school en over de vermeende weigering van zijn doop noemt de krant onwaarschijnlijk, ‘of op z’n minst aangedikt’.

“De GL-leider blijft weg bij harde leugens, maar de waarheid blijkt telkens net iets anders te zijn dan het beeld dat Klaver schetst.”

Reactie

In een bericht op Facebook neemt Klaver afstand van de berichtgeving. “In verkiezingstijd valt de ‘krant van wakker Nederland’ altijd de grootste linkse partij aan”, merkt hij op. “Inmiddels is GroenLinks zo sterk dat vanochtend wij aan de beurt waren. Een onzinstuk. Je weet dat je het kan verwachten.”

Klaver zegt dat hij juist altijd open en transparant is geweest over zijn achtergrond. “Dat heeft een reden”, schrijft hij. “Mijn geschiedenis heeft me gevormd tot wie ik ben en waar ik als politicus voor sta.Tegenover iedere zure letter in de krant staan vele vrijwilligers die met ons meedoen. Heel veel mensen, met totaal verschillende achtergronden, die één ding gemeen hebben: wij geloven in een verhaal van hoop.”