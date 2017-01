Gezin blijft zwijgen over mysterieuze steekpartij in Roosendaal

ROOSENDAAL - De drie mensen die de politie aangehouden heeft na een mysterieuze steekpartij in Roosendaal volharden ook maandag nog in hun stilzwijgen. Het gezin wordt nog vastgehouden in de hoop dat het alsnog openheid van zaken geeft, aldus de politie.

Het incident gebeurde rond tien voor een in de nacht van zaterdag op zondag. Toen troffen gealarmeerde agenten in de Stoopstraat een man aan met een bebloed T-shirt. Hij bleek een steekwond in zijn schouder te hebben. Op de vraag hoe deze verwonding was ontstaan, wilde de man geen antwoord geven. Toen de agenten hem vroegen waar hij vandaan kwam, wees hij een bepaalde woning aan in de Stoopstraat.

Afgesloten

Politiemensen troffen in die woning een echtpaar aan; de ouders van de man op straat. Ook zij wilden verder niets verklaren. De ouders zijn aangehouden omdat zij ervan verdacht worden iets met het steekincident in de woning te maken te hebben. Agenten hebben foto’s gemaakt van de situatie in de woning. Het huis is vervolgens afgesloten en verzegeld, zodat het team Forensische Opsporing er op een later tijdstip onderzoek kan doen.

Huiselijk geweld

De gewonde man is overgebracht naar het ziekenhuis. Het echtpaar is naar het cellencomplex in Breda gebracht. Nadat de gewonde zoon aan zijn verwondingen was behandeld is ook hij aangehouden. Hij wordt verdacht van het plegen van huiselijk geweld. De politie onderzoekt wat er nu eigenlijk is gebeurd in de woning.