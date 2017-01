Directeur Biomineralen: 'Niets staat vergunning in de weg in Roosendaal'

ROOSENDAAL - De meerderheid van de Roosendaalse politiek tegen een mestfabriek bij de Westrand? Dat kan zo zijn, maar volgens ondernemer Lodewijk Burghout van Biomineralen BV verandert dat politieke statement niets aan de situatie dat er een onherroepelijk bestemmingsplan ligt. Op grond daarvan blijft Burghout erop vertrouwen dat de gemeente Roosendaal de vergunningen afgeeft.

,,Ik ervaar geen politieke druk. De procedures lopen; er is ambtelijke afstemming. Ik zie geen aanleiding voor de gemeente om de vergunning te weigeren'', aldus Burghout die naar zijn overtuiging alle informatie en berekeningen heeft aangeleverd zoals gevraagd door de onafhankelijke commissie mer (milieu effect rapportage). ,,Stel dat een ondernemer een glasrecyclingbedrijf wil starten op Borchwerf. Als dat volgens het bestemmingsplan kan, mag hij ervan uitgaan dat de gemeente meewerkt. Anders wordt het onwerkbaar.''

Gemeenteraad

Daar staat tegenover, aldus Eric de Regt van grootste partij Roosendaalse Lijst, dat de gemeenteraad 'het hoogste bestuursorgaan' is. En als die raad oordeelt dat een biomineralenfabriek risico's kan opleveren voor veiligheid en gezondheid van burgers, dan mag die vergunning er niet komen, aldus De Regt die afgelopen weekend samen met coalitiegenoot VVD een motie aankondigde om de stekker uit de fabriek te trekken.

Ook VLP en SP zijn tegen de mestkorrelfabriek die bij afvalverbrander Suez/SITA zou moeten komen. Coalitiepartij CDA werd volledig verrast door de motie van haar politieke vrienden. CDA'er Ad Mol vindt de motie veel te vroeg. ,,De politiek is niet aan de beurt. Er loopt een procedure, op 13 februari is een hoorzitting. Laten we dat afwachten.'' Dat laatste vindt ook Ton Schijvenaars van oppositiepartij Nieuwe Democraten. ,,Roosendaalse Lijst en VVD roepen het college op om iets onwettigs te doen. De gemeenteraad is helemaal niet aan zet.''

Vergunning

Wethouder Toine Theunis (Roosendaalse Lijst) zegt dat het college 'in de procedure zit om te komen tot vergunningverlening'. ,,De situatie wordt anders als de raad uitdrukkelijk aangeeft dat het college dat niet meer mag doen.'' Onduidelijk is wat er dan gebeurt.

Hoorzitting

Ondernemer Burghout waarschuwde eerder al dat hij de gemeente - via de rechter - kan dwingen om mee te werken. Bovendien dreigen schadeclaims. De Regt beseft dat. ,,We zullen zien wat de hoorzitting brengt."

Burghout is daar aanwezig. Maar een echte discussie wordt er niet gevoerd. Zienswijzen mogen alleen mondeling toegelicht worden. Bewonerswerkgroep Biomineralen grijpt die kans, meldt Will Vermeulen. Hij wil boven tafel hebben in hoeverre de gemeente toezeggingen heeft gedaan aan Burghout. Een goedgekeurd bestemmingsplan is volgens hem nóóit een garantie voor een vergunning. Hij wijst ook op het ontbreken van ontsluitingswegen die berekend zijn op vrachtverkeer.