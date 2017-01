article

ROOSENDAAL - Op de A58 bij Roosendaal is vrijdagmiddag een automobilist aangehouden die 17 kilogram gedroogde henneptoppen in zijn auto had liggen.

Belg met 17 kilo henneptoppen in zijn auto van de A58 gehaald

