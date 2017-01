article

ROOSENDAAL - De brandweer is donderdag rond twaalf uur uitgerukt voor een mogelijk brand in een winkel aan het Oostplein in Roosendaal. Ter plekke bleek er rook te staan in de winkel van Brugman.

Rook in winkel Oostplein in Roosendaal

