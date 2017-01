article

1.6853403

HOEVEN - Als de Hoevense brede school achter sporthal De Parrestee dit najaar is voltooid komen er in het dorp twee inbreidingslocaties bij. Basisschool De Reuzelaar aan de Bovendonksestraat zal als eerste worden gesloopt. De gemeente heeft al in een vroeg stadium laten weten woningbouwplannen te hebben met het terrein. Wethouder Hans Wierikx kan dat inmiddels invullen met een capaciteit van 25 woningen. ,,Dat aantal past op deze oppervlakte en sluit ook aan bij het woningbouwprogramma voor Hoeven.''

Reuzelaar weg, 25 huizen erbij in Hoeven

HOEVEN - Als de Hoevense brede school achter sporthal De Parrestee dit najaar is voltooid komen er in het dorp twee inbreidingslocaties bij. Basisschool De Reuzelaar aan de Bovendonksestraat zal als eerste worden gesloopt. De gemeente heeft al in een vroeg stadium laten weten woningbouwplannen te hebben met het terrein. Wethouder Hans Wierikx kan dat inmiddels invullen met een capaciteit van 25 woningen. ,,Dat aantal past op deze oppervlakte en sluit ook aan bij het woningbouwprogramma voor Hoeven.''

http://www.bndestem.nl/regio/roosendaal/reuzelaar-weg-25-huizen-erbij-in-hoeven-1.6853403

http://www.bndestem.nl/polopoly_fs/1.6574946.1477471899!image/image-6574946.JPG

Roosendaal,dnr

Roosendaal