Rest van de inboedel Blits in de verkoop: echtpaar getraceerd in Noord-Holland

ROOSENDAAL - Het echtpaar Bruijsters, uitbaters van de Blits, is getraceerd in Noord-Holland. De inboedel van de voormalige Blits wordt komende weken verkocht, waarna een nieuwe huurder gezocht kan worden voor het horecapand.

Gisterochtend mochten opkopers even snuffelen aan de spullen van de Blits. Die horecazaak ging in september plotsklaps dicht. Het echtpaar was gevlucht, zeer waarschijnlijk vanwege een hoge schuldenlast. Volgens curator Frans van Oorschot had Bruijsters alleen al bij de Belastingdienst een bedrag van 140.000 euro openstaan. Het nieuwe adres van de man en vrouw is gevonden in Noord-Holland.

Na de verkoop van de inboedel - alles behalve de keuken die eerder al geveild werd - is het aan de brouwerij om een nieuwe huurder te vinden. Dat zal zo goed als zeker weer een horecazaak worden, weet Van Oorschot te melden.