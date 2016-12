Raadsvragen over Halderbergs veto op verhuizing Aldi naar Handelscentrum

Toezeggingen

In vragen aan het college wil fractielid Gisela van Beek weten of er gedurende de jaren lange onderhandelingen tussen Aldi en de gemeente toezeggingen zijn gedaan over de verhuizing. Projectontwikkelaar Gerald Kas, die namens Aldi de gesprekken heeft gevoerd, meent dat toenmalig wethouder Bert Suijkerbuijk (thans raadslid Lokaal Halderberge) de supermarktketen zelf heeft gewezen op het Handelscentrum.

Van Beek wil de stukken inzien waaruit moet blijken dat het college onder voorwaarden meewerkt aan de verplaatsing van Aldi.

Herbezetting

Tot die voorwaarden horen garanties voor een herbezetting van het vrijkomende winkelpand aan het Oost-Vaardeke. Aldi leverde daarvoor een intentieovereenkomst met Action aan. Voor het college is dat een te zachte verklaring. Van Beek vraagt burgemeester en wethouders aan welke garanties de discounter dan wél had moeten voldoen. ,,Tegelijkertijd beoordeelt het college de achterblijvende locatie van 1000 vierkante meter vloeroppervlak als onzekere factor. Waarop is deze beoordeling gebaseerd?''

Van Beek refereert in haar schrijven aan het college aan de commissievergadering waarin de economische visienota werd besproken. ,,Op onze vragen of de nota een belemmering vormde op het langlopende proces met Aldi zei de wethouder toen dat maatwerk mogelijk blijft.

Win-win

Hij noemde Aldi een mooi voorbeeld van twee vliegen in één klap, waarbij een win-win situatie kan ontstaan namelijk voorkomen van leegstand in het centrum en verpaupering tegengaan op de bedrijventerreinen.'' Ze vraagt verantwoordelijk wethouder Hans Wierikx waarom hij van mening is veranderd en of er binnen het centrum wel mogelijkheden zijn tot de door Aldi gewenste schaalvergroting.

Burgemeester en wethouders nemen voor de beantwoording van de raadsvragen de gebruikelijke tijd. Medio januari staat een vervolggesprek tussen gemeente en projectontwikkelaar Kas op de rol. Volgens de laatste heeft dat alleen zin als de gemeente bereid is mee te werken aan uitplaatsing naar de rand van Oudenbosch.