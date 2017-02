article

ROOSENDAAL - Op bedrijventerrein Majoppeveld-Noord in Roosendaal houdt de politie in samenwerking met de gemeente en de belastingdienst een integrale controle. In de Leemstaat werden diverse bedrijven bezocht.

Politie en Belastingdienst houden controle aan Leemstraat in Roosendaal

Roosendaal