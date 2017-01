Pleidooi Zeeland bij NS krijgt steun van Bergen op Zoom

BERGEN OP ZOOM - De gemeente Bergen op Zoom steunt de pogingen van de provincie Zeeland om de dienstregeling van de NS te verbeteren. Door de krappe overstaptijd van drie minuten in Roosendaal missen reizigers vaak de aansluiting richting Breda.

Maandagmorgen kwamen slechts twee van de twaalf treinen die tussen 6.22 en 11.52 uur uit Vlissingen vertrokken op tijd aan in Roosendaal. Twee ritten kwamen zelfs helemaal te vervallen. De andere acht treinen hadden vertraging, in vier gevallen 20 tot 37 minuten.

Richting Vlissingen was het niet veel beter.Drie treinen kwamen op tijd aan, twee ritten vervielen en de overige zeven treinen arriveerden met een vertraging van 5 tot 24 minuten.

,,De overstap is erg verslechterd'', constateert de Bergse loco-burgemeester Arjan van der Weegen. Hij heeft zijn beklag gedaan bij de baas van de NS, Rogier van Boxtel. In de nieuwe dienstregeling is er op papier een betere aansluiting, maar in de praktijk is het er voor de dagelijks gemiddeld 3.700 overstappers niet beter op geworden.