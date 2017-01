article

ROOSENDAAL - Een jaar nadat de Philipsfabriek in Roosendaal de deuren sloot, is de sloop van de gebouwen en de sanering van de grond nagenoeg afgerond. De datum van 1 januari is niet gehaald. De overdracht aan de nieuwe eigenaar Logistics Capital Partners (LCP) is nu voorzien op vrijdag 27 januari.

Philips is nu écht weg uit Roosendaal

