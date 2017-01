article

1.6804384

HOEVEN - Met de installatie van een nieuw buurtpreventieteam in de wijk Puitenkuil is de dorpskern Hoeven geheel voorzien van buurtwachten. Vanaf donderdag surveilleren op gezette tijden inwoners uit de wijk, die ligt tussen de Julianastraat en de Hertog Janlaan. Het is voor Hoeven het vierde preventieteam. Vier jaar terug namen Hoevenaren een eerste initatief daartoe in de wijk Bovendonk, vorig jaar kwamen Hoeven Centrum en de wijk Bovenhei/Brandestee erbij. Donderdagavond installeert burgemeester Jobke Vonk-Vedder het uit twintig personen bestaande buurtpreventieteam Puitenkuil. Dat gebeurt in de kantine van sporthal De Parrestee om 19.30 uur.

Overal buurtwachten in het 'trotse' Hoeven

HOEVEN - Met de installatie van een nieuw buurtpreventieteam in de wijk Puitenkuil is de dorpskern Hoeven geheel voorzien van buurtwachten. Vanaf donderdag surveilleren op gezette tijden inwoners uit de wijk, die ligt tussen de Julianastraat en de Hertog Janlaan. Het is voor Hoeven het vierde preventieteam. Vier jaar terug namen Hoevenaren een eerste initatief daartoe in de wijk Bovendonk, vorig jaar kwamen Hoeven Centrum en de wijk Bovenhei/Brandestee erbij. Donderdagavond installeert burgemeester Jobke Vonk-Vedder het uit twintig personen bestaande buurtpreventieteam Puitenkuil. Dat gebeurt in de kantine van sporthal De Parrestee om 19.30 uur.

http://www.bndestem.nl/regio/roosendaal/overal-buurtwachten-in-het-trotse-hoeven-1.6804384

http://www.bndestem.nl/polopoly_fs/1.6105535.1465852124!image/image-6105535.jpg

Roosendaal,dnr

Roosendaal