OUDENBOSCHE - In het bouwkot van Bouwclub De Duimelotjes is in de nacht van zaterdag op zondag ingebroken. Het dievengilde had het vooral op gereedschap gemunt.

Inbraak in bouwkot carnavalsgroep in Oudenbosch

