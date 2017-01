Commissaris Van den Donk neemttijd om met jarige SOK te feesten

OUDENBOSCH - Carnaval en heemkunde behoren volgens Wim van den Donk tot de Brabantse kernwaarden. In Oudenbosch toonde de Commissaris van de Koning zijn persoonlijke waardering.

Commissaris van de Koning Wim van den Donk is zaterdag uitgebreid op verjaardagsvisite geweest in het Puitenol. In hotel/restaurant De Kroon aan de Markt feliciteerde hij ’s ochtends de jarige Stichting Oudenbossche Karnaval (SOK). Die trakteerde hem vervolgens op een bezoek aan heemkundekring Broeder Christofoor en een feestprogramma in Fidei et Arti. ,,Een mooie club’’, constateerde Van den Donk, volledig in carnavalspak, tijdens zijn bezoek.

,,Heel bijzonder dat hij zo lang blijft’’, vond de Halderbergse burgemeester Jobke Vonk. ,,En dat hij hier drie keer in korte tijd komt’’, verwees zij naar haar recente installatie als burgemeester, dit bezoek én de wetenschap dat Van den Donk ook present is bij de jaarlijkse uitvoering van de Mattheus Passion. De burgemeester droeg om haar hals het schildje met de Puit, zoals bekend dialect voor kikker. ,,Ik heb wat met Paddepoel, bij Baambrugge. Het moet zo zijn’’, lachte ze. ,,Maar mijn pak is nog in de maak.’’

6x 11

De commissaris, gesecondeerd door zijn vrouw Caroline, en de Halderbergse burgemeester met haar man Hans, doken soepel in de carnavalshistorie. Onder de hoede van de veelzijdige Jan Bedaf (onder meer heemkundevoorzitter) begaf het feestelijk uitgedoste gezelschap zich naar de overkant van de markt. In het Heemkunde Huis Drie Koningen bekeken zij de tentoonstelling die Michiel Bakkers over 6x11 jaar SOK had samengesteld.

Van den Donk stak zijn waardering niet onder stoelen of banken. Nadat hij de oude wijsheid ‘als je weet waar je vandaan komt, begrijp je beter waar je heen gaat’ had geciteerd, nam hij tijd om rond te kijken en maakte korte gesprekjes rond de uitgestalde carnavalsartikelen. Daarbij was er ruimte voor een serieuze ondertoon. Zo constateerde de commissaris dat het belangrijk is dat jongeren een actieve rol in de maatschappij spelen. ,,Hoe verbinden we de volgende generaties met de huidige? Dat geldt voor de heemkunde net zo goed als voor carnaval.’’ Het voortzetten van zulke tradities is volgens hem een van de kernwaarden van Brabant. ,,We kunnen niet zonder. Ik heb jullie nodig, mannen’’, zei Van den Donk bij het verlaten van de expositie.

Beeld van de Puit

Na een korte de lunch verzamelde de alom bekijks trekkende carnavalsgroep zich weer op het Jan Gielenplein, vlakbij de basiliek. Daar krijgt het beeld van de Puit op carnavalszaterdag na 22 jaar ‘een zoon’: Dikkop. Een herinnering aan 66 jaar carnaval in Oudenbosch. En om de verbroedering met andere carnavalsverenigingen uit Halderberge op te luisteren was de Commissaris van Koning ’s middags nog even de speciale gast in cultureel centrum Fidei et Arti.