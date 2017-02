Linda van Wijk(19) uit Oud Gastel over haar ongeval, revalidatie en herstel (video)

OUD GASTEL - Drie jaar geleden hield Linda van Wijk (19) aan een ongeval met een vrachtwagen een ernstige beenblessure over. Inmiddels is ze dankzij goede zorg en een zwaar revalidatietraject hersteld. In een emotionele video op Linda.tv vertelt de Oud Gastelse over het ongeluk, het herstel en de littekens.

Van Wijk fietste in februari 2014 van haar huis in Oud Gastel naar school in Roosendaal, het Norbertuscollege. Op een weg waar ze al honderden keren overheen reed, ging het deze ochtend helemaal mis. De 16-jarige kwam onder een vrachtwagen terecht en raakte bekneld tussen een wiel en een spatbord. Ze wist zichzelf los te wurmen en had op dat moment niet door hoe ernstig haar verwondingen waren. ,,Toen mijn vader op de plek van het ongeluk aankwam, vroeg ik hem of ik mijn volleybaltraining voor die avond moest afzeggen”, vertelt de Oud Gastelse.

Verwondingen

De verwondingen aan haar been zijn zo erg dat Van Wijk naar het ziekenhuis in Rotterdam wordt gebracht. Daar verblijft ze veertig dagen. ,,Mijn been werd dik door het compartimentsyndroom. Door vocht in het been raakten mijn bloedvaten en zenuwen bekneld. Het was noodzakelijk het been open te snijden, anders zou het afsterven”, vertelt Van Wijk in de video. De littekens op haar been wilde ze in die tijd niet zien. ,,Ik vond het eng.”

Pas na een huidtransplantatie durft de Oud Gastelse naar haar gehavende been te kijken. De angst slaat bij haar toe in de gedachte dat het nooit meer goed komt. Ze is bang nooit meer haar oude zelf te kunnen zijn. Het is volgens Van Wijk de moeilijkste periode van het revalidatieproces waar ze doorheen moet na het ongeval.

Revalidatie

Nadat ze uit het ziekenhuis is ontslagen, gaat Van Wijk aan de slag met fysiotherapie. ,,Linda zat in een rolstoel toen ze bij ons kwam”, zegt Wesley van Beers van Orthomedic in Roosendaal. ,,Die rolstoel hebben we meteen weggedaan. Linda moest weer leren lopen en dat heeft ze op een geweldige manier voor elkaar gebokst. Het was een lang, zwaar proces, maar Linda is een voorbeeld voor anderen. Ze heeft doorgepakt en bijna de hele periode met een big smile op haar gezicht. Nadat ik de video zag op Linda.tv heb ik haar een berichtje gestuurd. Ze is een absolute kanjer.”

Naast Van Beers, hebben ook Michael Bolmers en Niek Schets van Aleco Sports Visions een rol in Van Wijks revalidatieproces. Voor de Oud Gastelse is sport belangrijk en mede dankzij hen stond ze een jaar na het ongeval terug op het volleybalveld met haar team, dames 2 van Kraftwell in Roosendaal.

Opleiding

Inmiddels studeert Van Wijk Sport- en Bewegingseducatie aan de Hogeschool in Vlissingen. Ze ambieert een toekomst in de revalidatie, bij voorkeur met kinderen. ,,Vanuit mijn ervaring weet ik hoe fijn het is als er mensen zijn die je blijven stimuleren hard te werken. Die mazzel had ik en ik gun het andere kinderen ook dat ze blijven vechten voor hun dromen.” Fysiotherapeut Van Beers is trots op de keuze van zijn voormalige patiënte. ,,Het siert haar dat ze vanuit haar eigen ervaringen deze keuze maakt.”

Van Wijk is enorm verrast door de reacties die haar video losgemaakt. ,,Ik had hooguit wat reacties verwacht van mensen die mij kennen, maar ik heb ook veel persoonlijke berichten gekregen via sociale media van onbekenden die zeggen kracht te halen uit mijn verhaal. Dat is mooi.”

Littekens

Inmiddels heeft de Oud Gastelse haar littekens leren accepteren. Een vakantiebaantje als animator op een camping in Frankrijk opende haar ogen. ,,Vanwege het warme weer liep ik daar vooral in korte broek, dus waren mijn littekens zichtbaar. De kinderen waarmee ik werkte reageerden allemaal positief en lief. Ze stelden vragen over wat er met mij was gebeurd en zeiden dat ze mijn been mooi vonden.

Sommigen noemden het zelfs een kunstwerk”, vertelt ze. ,,Sindsdien denk ik: als kinderen het mooi vinden, dan vind ik dat ook.”

