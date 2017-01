article

OUD GASTEL - De gemeente Halderberge werkt mee aan uitbreiding van het provinciale steunpunt aan de Kralen in Oud Gastel. De provincie Noord-Brabant heeft het aantal steunpunten teruggebracht tot zes. In het westen van de provincie blijven Oud Gastel en Breda over. In het Midden en Oosten zijn de locaties in Eethen, Helmond, Westerhoven en Uden.

Halderberge werkt mee aan uitbreiding zoutopslag Oud Gastel

