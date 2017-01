'Oplichter over rug gehandicapten', politie start onderzoek naar man uit Roosendaal

ROOSENDAAL - Een Roosendaalse 'beroepsoplichter' heeft middenstanders en andere ondernemers in West-Brabant massaal geld afgetroggeld. Gerrit van S. zou alleen het afgelopen jaar al tientallen slachtoffers gemaakt door zich voor te doen als advertentieverkoper voor het goede doel.

Onderzoek

De politie is een onderzoek begonnen naar de West-Brabander. Ze heeft intussen vijf aangiften binnen van oplichting en vraagt andere slachtoffers dringend zich bij haar te melden. De politie kwam eind vorige maand in actie toen twee gedupeerde winkeliers de activiteiten van de 'advertentieverkoper' aan de kaak stelden op Facebook. Ellen Juwelier in Roosendaal en Martens Tweewielers in Rucphen toonden daarbij beelden van de verdachte. Talrijke reageerders schreven dat zij ook in de gladde praatjes zijn getrapt van de Roosendaler.

Van S. vertelde steeds dat hij zich inzette voor de gehandicaptensport. Voor bedragen tussen de 35 en 75 euro verkocht hij advertenties voor een clubblad, dat volgens de ondernemers echter helemaal niet bestaat. ,,Hij kan erg goed praten en blijft maar bezig. Om van hem af te zijn én omdat het voor een goed doel was, hebben we hem uiteindelijk 75 euro betaald'', verhaalt eigenaar Peter Rijsdijk van de gelijknamige rijwielzaak in Roosendaal.

Terugbetaald

Na zijn 'ontmaskering' heeft Van S. aan Ellen Juwelier 75 euro terugbetaald. Eigenaresse Ellen Arts: ,,Ik had alles op Facebook gezet omdat ik wilde dat dit stopte. Geld pikken over de ruggen van gehandicapten! Schandalig!'' De Roosendaler beloofde de vrouw dat hij 'ermee zou stoppen'. Naderhand heeft hij blijkens Facebookberichten mogelijk toch weer toegeslagen bij een winkelier in Rijsbergen. ,,Logisch'', meent een gedupeerde, ,,hij moet geld hebben om andere slachtoffers te compenseren.''

Gedupeerden omschrijven Van S. als een 'geboren leugenaar'. Bij drukker Jan Blommers in Roosendaal bestelde hij begin dit jaar - onder een andere naam - flyers voor een horecabedrijf in België. ,,Hij kwam heel geloofwaardig over. Zei dat hij bij de commando's had gezeten, medisch was afgekeurd en daarom nu bij inlichtingen werkte in Den Haag. Ook had hij een grafisch ontwerpbureautje. Toen hij de flyers kwam afhalen, vroeg hij of hij de volgende dag mocht betalen. Zijn vrouw had hun pinpas namelijk meegenomen om de begrafenis van haar moeder te regelen. Tja, Ik ben er gewoon ingetuind.''

Golfclub

Ook in België was Van S. actief. Aan Golfclub Beveren verkocht hij een partij scorekaarten voor 1.200 euro. ,,Een heel scherpe prijs'', herinnert manager Bart van den Eede zich. Een paar maanden later meldde zich echter een drukkerij uit Bergen op Zoom. ,,Het bleek dat Gerrit de kaarten daar had laten maken voor meer dan het dubbele bedrag. Hij had ze meegenomen en verteld dat wij de rekening zouden betalen. De drukker is nu financieel zwaar benadeeld en wij zitten met een valse factuur in de boekhouding.''

Blommers deed in augustus al aangifte tegen Van S.: ,,Hij had nota bene een andere naam opgegeven. Dat is toch oplichting?'' Het Openbaar Ministerie vond het vervelend maar wilde niet vervolgen. Het adviseerde Blommers zijn schade te verhalen via de civiele rechter. Nu blijkt dat er veel meer gedupeerden zijn en de maatschappelijke schade groter is, liggen de kaarten anders, legt OM-woordvoerster Martine Pilaar uit: ,,We nemen zijn zaak mee en hopen dat alle slachtoffers aangifte doen.''