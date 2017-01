Open Dag Norbertus Gertrudis Mavo Roosendaal: 'een school waar iedereen elkaar kent'

ROOSENDAAL - De eerste brugklas van Norbertus Gertrudis Mavo start volgend schooljaar aan de Bovendonk met ongeveer 125 leerlingen. De brugklassertjes in spe konden zondag bij de open dag kennismaken met de nieuwe school. Zij werden bij de voordeur begroet door directeur Marijke van der Meer. Zij schat dat er zo'n 1000 bezoekers zijn geweest.

Norbertus en Gertrudis gaan volgend jaar samen verder als Norbertus Gertrudis Mavo en Norbertus Gertrudis Lyceum voor Havo en VWO. De nieuwe Mavo komt uiteindelijk in het gebouw aan de Vincentiusstraat, waar nu nog de VMBO-afdeling van het Gertrudiscollege huist. Daar wordt een stuk aangebouwd en bekeken wordt of de ingang van de nieuwe school verlegd kan worden naar de achterkant, aan de kant van het Stadskantoor, om de Vincentiusstraat te ontlasten.

Zij omschrijft de nieuwe mavo als een kleinschalige school met veel structuur waar de docenten alle leerlingen kennen. ,,Uniek is dat we straks ook de praktijkvakken Dienstverlening & Producten en Zorg & Welzijn bieden. Daardoor kunnen onze leerlingen naast de Theoretisch Leerweg ook examen doen in de Gemengde Leerweg of met een extra vak zelfs in beide profielen.'' ,,Die praktijkvakken helpen leerlingen om een keuze maken voor een vervolgopleiding in het MBO'', zegt docent Elly Jongmans. ,,Ze ontdekken de werkvelden en leren een beroepshouding aan. Hiermee onderscheiden we ons echt van andere mavo's.''

De bezoekers van de open dag reageren allemaal enthousiast op de nieuwe school, zegt Van der Meer. Zij krijgt weinig vragen over de fusie. ,,We gaan ze vandaag niet overladen met informatie, maar willen ze vooral sfeer laten proeven en dingen laten doen'', zegt ze. De kinderen konden bijvoorbeeld in het handwerklokaal zelf een tas bedrukken met het nieuwe logo. Dat bestaat uit twee vierkanten die de besloten sfeer van de nieuwe school uitdrukken.

In de gang zijn de Gertrutten al druk in de weer voor carnaval. Dit jaar staat de creatie van de befaamde carnavalsgroep van het Gertrudis in het teken van het aanstaande 'huwelijk' met het Norbertus. ,,Allemaal in trouwjurken en in de optocht openen we de dans van ons huwelijk'', lacht Van der Meer. Natuurlijk blijven de Gertrutten gewoon bestaan op de nieuwe mavo, zegt ze. ,,Die hóren gewoon bij Roosendaal!''