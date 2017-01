Onverwachte piek in WW-uitkeringen in Roosendaal, Bergen op Zoom en Steenbergen

ROOSENDAAL - Roosendaal en Bergen op Zoom scoorden eind vorig jaar de hoogste percentages WW-uitkeringen in heel Noord-Brabant. Dat blijkt uit de 'Nieuwsflits Arbeidsmarkt' van uitkeringsinstantie UWV. Daarin staan de jongste WW-cijfers uit december vorig jaar in relatie tot de ontwikkeling van de Brabantse WW-uitkeringen in heel 2016.

Terwijl het percentage WW-uitkeringen in december voor de hele provincie op 4,7 uitkwam, scoorden Roosendaal en Bergen op Zoom respectievelijk 5,9 en 6,6 procent. Dat zijn de slechtste resultaten in Brabant die maand. De Roosendaalse CDA-wethouder Hans Verbraak noemt die percentages 'niet fijn', maar voegt er onmiddellijk aan toe dat het aantal WW-uitkeringen in zijn gemeente in heel 2016 juist is afgenomen. Anders gezegd: de stijging in december (tot 2.306 uitkeringen) is een piekje in een dalende trend. De oorzaak? ,,Ik vermoed dat het gaat om flekswerkers die te horen kregen dat zij per 1 januari geen vast contract krijgen'', aldus Verbraak. Opvallend in de UWV-cijfers is wel dat de meeste andere gemeenten in Brabant geen last hadden van zo'n piekmoment. Dat deed zich alleen voor in Roosendaal, Bergen op Zoom en Steenbergen.

Op koers

Toch vindt Verbraak dat Roosendaal goed op koers ligt wat betreft de uitvoering van het plaatselijke Economisch Actie Plan (EAP). In de eerste negen maanden van 2016 daalde het aantal werkzoekenden met 630. ,,Het doel is om eind 2018 2000 Roosendalers meer aan het werk te hebben. Met die 630 zijn we dus goed op weg.'' In antwoord op bezorgde vragen over de werkgelegenheid van coalitiepartij Roosendaalse Lijst zegt Verbraak dat het aantal banen dit jaar verder aantrekt. Behalve de stapsgewijze uitbreiding van werkgelegenheid in het distributiecentrum van Primark verwacht de wethouder nog een andere economische trekker naar Roosendaal te halen. Dat kondigde hij enkele maanden ook al aan bij de uitreiking van de jaarlijkse Business Awards. ,,Als de handtekeningen staan, kom ik ermee naar buiten.''

De 'grootste uitdaging' voor Verbraak blijft om Roosendalers uit de bijstand te krijgen. ,,Helaas is het aantal bijstandsgerechtigden vorig jaar met enkele tientallen toegenomen. Het gaat daarbij vooral om statushouders die na huisvesting in de gemeente recht hebben op een bijstandsuitkering.''