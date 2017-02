Ontslag dreigt voor 120 medewerkers thuiszorgorganisatie DAT in Roosendaal

ROOSENDAAL - Bij de Roosendaalse thuiszorgorganisatie DAT dreigt ontslag voor 120 medewerkers. Dat meldt een aangeslagen directeur Rob Prins van DAT. Aanleiding is het besluit van de gemeente Roosendaal om niet DAT, maar de Schiedamse zorginstelling Axxicom aan te wijzen als hoofdaanbieder voor huishoudelijke hulp in de Roosendaalse wijken Kroeven en Tolberg. Dat zijn juist de wijken waar DAT aan honderden cliënten hulp in de huishouding biedt.

,,Behalve het dreigende ontslag betekent dit dat ruim 500 mensen per 1 juli hun vertrouwde hulp kwijt raken. Dat is zeer ingrijpend voor cliënten'', zegt Prins die thuiszorgorganisatie DAT runt samen met zijn zoons Bart en René.

De gemeente heeft DAT per email op de hoogte gebracht. De nieuwe toewijzing is een gevolg van de nieuwe manier van werken met de huishoudelijke hulp in Roosendaal. In plaats van contracten van twee, drie jaar sluit de gemeente per 1 juli overeenkomsten van zes jaar af met instellingen die zich via aanbesteding kunnen melden. De organisaties krijgen een vast gebied van Roosendaal toegewezen waarin zij als 'hoofdaanbieder' functioneren.

Volgens Prins is niet af te dwingen dat hoofdaanbieder Accixom voor Kroeven en Tolberg samenwerkingsafspraken gaat maken met DAT. Het schuurt bij de directeur dat de gemeente kiest voor een organisatie uit de Randstad met als gevolg dat 'puur Roosendaalse werkgelegenheid' bij een Roosendaals familiebedrijf verloren dreigt te gaan. ,,De 120 medewerkers zijn, op een enkele uitzondering na, allemaal vrouwen met een parttime-baan. Een deel van hen is 50-plus. Het wordt voor deze groep bijna onmogelijk om in dit werk opnieuw aan de slag te komen.''

De medewerkers vinden woensdag een informatiebrief van DAT op hun deurmat. Ook gaat er een brief uit naar de cliënten. DAT gaat de beslissing van de gemeente wel aanvechten.