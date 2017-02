article

ROOSENDAAL - Nee, zijn vertrek heeft niets te maken met gebrek aan vertrouwen in het Roosendaalse winkelhart. Ondernemer Leon Videler ziet juist dat het, door alle inspanningen om de binnenstad op te krikken, geleidelijk beter gaat. Maar toch is de Roosendaalse Bergenaar per 1 maart, na ruim twintig jaar ondernemerschap in hartje Roosendaal, weg uit het centrum. ,,Ik heb mijn modewinkel in de Raadhuisstraat verkocht. Het is een kans die voorbij kwam; die heb ik gegrepen. Ik ben toe aan een nieuwe uitdaging. Zo zit ik in elkaar. Ik wil snel schakelen.''

Ondernemer Leon Videler toch weg uit Roosendaalse binnenstad

