Nog tot 12.15 uur geen treinen van en naar Roosendaal na brandje

ROOSENDAAL - Van en naar Roosendaal rijden dinsdagmorgen geen treinen als gevolg van een brand in een onderstation. De brand heeft in de nacht van maandag op dinsdag kortsluiting veroorzaakt in het onderstation, waardoor er geen stroom meer op de bovenleiding staat.

Hoe de brand is ontstaan, is nog onbekend. De vertraging die de stremming oplevert is aanzienlijk. Reizigers zijn tot een uur langer onderweg met de snelbussen die worden ingezet. Vanuit Roosendaal rijden snelbussen naar Bergen op Zoom, Oudenbosch en Essen en stopbussen naar Breda.

De NS heeft al meerdere keren de eindtijd van de storing bijgesteld. De verwachting is nu (10:30 uur) dat de treinen rond 12.30 uur weer zullen rijden.

Schade

Op foto’s is te zien dat de brand behoorlijk wat schade heeft veroorzaakt aan de apparatuur en kabels en leidingen in het onderstation. Monteurs monteurs zijn ter plaatse om de schade te inventariseren en te herstellen.

Op dit moment is er voor reizigers geen enkel treinverkeer mogelijk van en naar Roosendaal. Er wordt gekeken of het mogelijk is om vanuit andere onderstations een soort bypass aan te leggen zodat er weer stroom op de bovenleiding kan worden gezet. Ook hiervan is nog niet duidelijk of dit gaat lukken en hoeveel tijd hiervoor nodig is.



Het zit treinreizigers die richting de Randstad moeten niet mee, want de IC Direct rijdt de komende anderhalve week ook nog niet. Daarnaast rijdt vanwege werkzaamheden tot en met 13 januari ook de internationale trein niet van en naar Amsterdam vanuit Roosendaal.

De stremming zorgt op social media dan ook voor gefrustreerde teksten van reizigers die de voortgang van hun reis zien onderbroken.

Geen treinen Roosendaal en geen treinen naar België. Goed begin van tweede trimester #Roosendaal #NS pic.twitter.com/RD9aIp7lSG — Jan rijkers (@RijkersJan) January 10, 2017

Meer dan maand gezeur op spoor Breda-DH. Nu weer uitgevallen treinen op al beperkte dienstregeling.Nóg langer onderweg en bomvol @NS_online — Carla Kranenborg (@CarlaKranenborg) January 10, 2017

Geen treinen van en naar Roosendaal door 'n kapotte bovenleiding (ook niet R'daal<> #Belgie dus) meer dan 1 uur vertraging — ANWBverkeer (@ANWBverkeer) January 10, 2017

En weer maakt @NS_online er een bende van. Nieuwe dienstregeling, veel minder mogelijkheden, kapotte bovenleiding #failns #Dordrecht — Mark van Oosterhout (@mvanoosterhout) January 10, 2017