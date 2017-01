Bewoners Zonneland Nispen zitten niet te wachten op 160 nieuwe buren

Slecht geslapen

Buurvrouw Anita Denissen heeft er slecht van geslapen: ,,Ik ben geschokt. We krijgen 160 nieuwe buren in een keer, dat vind ik nogal heftig. Wie weet wordt het later verder uitgebreid.''

Haar man Jan hoopte dat er een landhuis gebouwd zou worden of dat Zonneland werd omgetoverd tot natuurgebied. ,,Het verdient een betere bestemming, dit is zonde. We hebben gewoon zitten slapen toen het nieuwe bestemmingsplan werd vastgesteld.''

Paradijs

De achterburen Joop en An van Putten zijn ook geschrokken. ,,We vinden het niet prettig om 160 mensen zo dichtbij te krijgen. De recreatieruimte komt vlak naast onze tuin, dat is niet prettig'', zegt An die zich afvraagt of er iets tegen de komst van het woongebouw te doen valt. ,,We wonen in een paradijs en ik ben bang dat dit verpest wordt.''

Wil Koopmanschap van camping Zonneland verwacht weinig last te krijgen van de nieuwe bewoners. ,,Het is goed dat de achtergelaten puinhoop wordt opgeruimd.''