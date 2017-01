Nieuwjaarsduik koudste in jaren

OUD GASTEL/ZEGGE - Kort voordat twintig dapperen zich opmaken voor de jaarlijkse nieuwjaarsduik bij Gastel Sfeer steekt Ronnie Lazaroms nog snel een thermometer in de Roosendaalse Vliet. Hij kijkt en concludeert dat het resultaat nog maar even niet wereldkundig gemaakt moet worden. Maar het toch al blauwbekkende groepje laat zich niet afschrikken. Stipt om 15.00 uur springen ze vanaf de steiger of maken een bommetje.

Het jaarlijkse badritueel is altijd al van korte duur, maar nu moesten de supporters langs de kant niet met de ogen knipperen want dan misten ze de plons. Rillend en bibberend van de kou kropen de deelnemers direct weer op het droge. Voor wethouder Hans Wierikx, die behalve de fanaten het water in stuurde ook gastcommentator was bij Halderberge TV, was het nauwelijks mogelijk om de 'helden van 2017' nog een vraag te stellen. Linea recta ging het naar handdoek en vervolgens het warme café in waar de dampende snert en chocomel met bibberende handen werd aangepakt.

Pas daar kwam Lazaroms met de waterkoude temperatuur van 4,2 graden. Het gaf de Gastelse ijsberen het stoere gevoel dat ze het toch maar hadden gedaan. ,,Echt koud had ik het niet'', zegt Eva Wierikx, dochter van de wethouder, ,,Nou ja, hooguit bij het aan de kant kruipen. Mijn voeten waren even ijsklontjes.'' Het is de tweede keer dat ze mee doet. ,,Mijn vader heb ik zo gek nog niet gekregen, die zwemt liever in warm water bij de triatlon.''

De nieuwjaarsduik opent het drukke activiteitenseizoen rondom Gastel Sfeer. Op 12 februari staat het bierenfestival op stapel en in juni volgt weer Sfeerpop. Over de festivalweide zijn de organisatoren nog druk in onderhandeling met de eigenaar van het perceel. ,,We weten nog niet precies waar we terecht kunnen, wel dat we er een tweedaags festival van gaan maken'', zegt Ronnie Lazaroms, ,,Op zaterdag komen de bands en op vrijdagavond hebben we Mental Theo en Darkraver al vast gelegd. Elk jaar een stapje erbij.'' Andere activiteiten zijn het Vlietvliegen en Glij 'm in de Vliet in samenwerking met de KPJ's en het Sfeervliegen met de Eerste Parachutisten Vereniging. Ook daar kampt Lazaroms nog met de locatie. ,,De dropzone was vorig jaar niet meer op het veld naast het café, maar bij Zegge. Liefst haal ik het natuurlijk hierheen, maar de luchtvaartdienst heeft het laatst woord.''

Niet alleen in Gastel werd gedoken, ook in Zegge stond voor het eerst een groot zwembad op het Dorpsplein. Na een kleine warming up, begon wethouder René Lazaroms af te tellen van tien naar nul. Eveneens precies om 15.00 uur stormden vijftien badgasten vanaf café Kerkzicht naar het frisse badwater. Onder hen ook initiatiefnemer en kastelein Marcel Nieuwdorp. ,,Ik heb deze traditie aan de Zeeuwse kust gezien en het was altijd gezellig. Samen met mijn vrouw Marielle hebben we het plan opgevat hier een bad neer te zetten en hopelijk hiermee een nieuwe traditie voor Zegge in te luiden.'' De deelnemers legden drie euro voor het tamboerkorps Sint Cecilia, die met tromgeroffel de spanning opvoerden. Na de snelle plons dook iedereen de andere kant op: naar Kerkzicht.